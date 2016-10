RTL NITRO 03:45 bis 05:25 Thriller Tattoo D 2002 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Marc Schrader hat gerade ganz knapp die Polizeischule bestanden, da gerät er schon in seinen ersten Fall. Da Schrader Erfahrungen mit dem Rotlichtmilieu und der Drogenszene hat, erpresst ihn der grimmige und eigenwillige Mordkommissar Minks. Denn dieser benötigt dringend Informationen aus dieser Szene, wo sich seit einiger Zeit ein Serienmörder herumtreibt. Der Mörder hat es auf die Tattoos der Opfer abgesehen, welche er ihnen abzieht, nachdem er sie getötet hat und dann an Sammler verkauft. Während der Ermittlungen finden die Kommissare noch mehr verstümmelte Leichen. Auf ihrer Suche nach dem grausamen Tattoo-Sammler geraten Schrader und Minks immer tiefer in einen Abgrund aus Gewalt, Besessenheit und finsteren Obsessionen. Dabei machen sie Entdeckungen, die jede menschliche Vorstellungskraft übersteigen und Schrader stößt auch auf Geheimnisse in Minks Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: August Diehl (Marc Schrader) Christian Redl (Minks) Nadeshda Brennicke (Maya Kroner) Johan Leysen (Frank Schoubya) Fatih Cevikkollu (Dix) Monica Bleibtreu (Kommissarin Roth) Ilknur Bahadir (Meltem) Originaltitel: Tattoo Regie: Robert Schwentke Drehbuch: Robert Schwentke Kamera: Jan Fehse Musik: Martin Todsharow Altersempfehlung: ab 16