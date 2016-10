RTL NITRO 00:45 bis 02:45 Actionfilm Daredevil USA 2003 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Matt Murdock und sein Vater Jack, der sich mit Boxkämpfen über Wasser hält, führen ein bescheidenes Leben in New York. Eines Tages verliert Matt bei einem Unfall, bei dem er mit radioaktivem Müll in Kontakt kommt, sein Augenlicht. Seine Erblindung hat allerdings zur Folge, dass Matts andere Sinneswahrnehmungen geschärft werden. Als sein Vater auf offener Straße ermordet wird, möchte Matt seine einzigartige Begabung nutzen, um dessen Tod zu sühnen. Während er tagsüber als Anwalt tätig ist, sorgt er nachts als Superheld Daredevil auf den Straßen New Yorks für Recht und Ordnung. Als er die attraktive Elektra Natchios kennenlernt, verliebt er sich sofort in sie und es entwickelt sich eine Affäre zwischen den beiden. Nachdem Elektras Vater Nikolas aus einer Gang ausgetreten ist, hat Kingpin, der Boss der Gang, den Auftragskiller Bullseye angeheuert, Nikolas aus dem Weg zu räumen. Daredevil gerät zufällig in den Kampf zwischen Nikolas und Bullseye. Nachdem Bullseye Daredevil entwaffnet hat, tötet er mit dessen Kampfstock Nikolas. Da Elektra daraufhin im Glauben ist, dass Daredevil für den Tod ihres Vaters verantwortlich ist, lässt sie nichts unversucht, sich dafür zu rächen - nichtsahnend, dass es sich bei Daredevil um ihren Liebhaber Matt handelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Affleck (Matt Murdock / Daredevil) Jennifer Garner (Elektra Natchios) Colin Farrell (Bullseye) Michael Clarke Duncan (Wilson Fisk / Kingpin) Joe Pantoliano (Ben Urich) Jon Favreau (Franklin Nelson) David Keith (Jack Murdock) Originaltitel: Daredevil Regie: Mark Steven Johnson Drehbuch: Mark Steven Johnson Kamera: Ericson Core Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12