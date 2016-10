RTL NITRO 18:55 bis 19:25 Comedyserie Hör' mal, wer da hämmert! Schock für Jill USA 1999 Live TV Merken Jill hat die Komplikationen während der Operation glücklich überstanden. Doch zu ihrem Entsetzen erfährt sie einige Zeit darauf von ihrem behandelnden Arzt, dass bei ihr eine Totaloperation vorgenommen wurde und sie nun mit einer vorzeitigen Menopause rechnen muss. Jill fällt daraufhin in eine Depression, denn sie fühlt sich plötzlich alt und unattraktiv. Tim bemerkt die Veränderung seiner Frau und versucht alles zu tun, um ihr das Leben nach der Rückkehr ins Alltagsleben zu erleichtern. Doch Jill ist von Tims Aufmerksamkeiten nur genervt und reagiert auch auf die Rücksichtnahme ihrer Söhne mit Ungeduld. Als die Familie schließlich keinen Weg mehr weiß, wie sie mit Jills ständigen Stimmungsschwankungen umgehen soll, springt schließlich Jills Mutter Lillian ein und führt ein langes und glücklicherweise in vielen Hinsichten klärendes Gespräch mit ihrer Tochter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Peter Bonerz Drehbuch: Elliot Shoenman, Marley Sims