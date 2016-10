RTL NITRO 13:00 bis 13:25 Comedyserie Hör' mal, wer da hämmert! Videokunst USA 1999 Live TV Merken Über drei lange Jahre hinweg hat Tim seinen 46er Ford in jeder nur denkbaren Hinsicht restauriert und auf Vordermann gebracht. Nun ist das Werk vollendet und soll den staunenden Zuschauern von Tool Time präsentiert werden. Den richtigen Rahmen für dieses historische Ereignis soll ein Video bilden, in dem der Prozess dokumentiert und alle beteiligten Mitarbeiter interviewt werden sollen. Mark bekommt den Auftrag, das Video zu produzieren. Doch leider entspricht das Ergebnis ganz und gar nicht den Vorstellungen Tims. Nun steht Tim vor der heiklen Aufgabe, seinen Video-begeisterten Sohn nicht zu demotivieren und ihn dennoch zu einer grundsätzlichen Überarbeitung des Materials zu bewegen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Jonathan Taylor Thomas (Randy Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Geoffrey Nelson Drehbuch: Tracy Gamble Kamera: Donald A. Morgan