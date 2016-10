RTL NITRO 10:40 bis 11:25 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Die Flucht ( (3) USA 1994 Live TV Merken Reno hat vor Gericht verloren und wird in das Staatsgefängnis verlegt. Dort trifft er auf Rocky, der plant aus dem Gefängnis auszubrechen. Gemeinsam setzen die beiden den Plan in die Tat um und fliehen. Sobald Reno wieder in Freiheit ist, macht er sich auf die Suche nach Bobby, doch dieser hat keine guten Nachrichten für Reno. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Six Killer) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Lawrence-Hilton Jacobs (Rocky) Nancy Everhard (R.W. "Thack" Thackery) Stephen J. Cannell (Lt. Donald 'Dutch' Dixon) Reginald T. Dorsey (Roger 'Rajah' Taylor) Originaltitel: Renegade Regie: Ralph Hemecker Drehbuch: Bill Nuss, Richard C. Okie Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neill