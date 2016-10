RTL NITRO 09:00 bis 09:50 Krimiserie Matlock Der Multi-Millionen-Dollar-Mord (1) USA 1995 Live TV Merken Der Geschäftsmann Ivers überfährt auf dem Heimweg von einer Party einen Obdachlosen. Vor Gericht wird er von Craig Browning vertreten, ein alter Freund von Cliff. Doch Cliff steht plötzlich vor einem Problem in seinem Privatleben und bittet Cliff um Hilfe: Der verheiratete Anwalt begann vor kurzem eine Affäre, von der er nun auf mysteriöse Weise eindeutige Fotos zugeschickt bekommen hat. Offenbar will jemand Craig damit erpressen. Cliff geht der Sache auf den Grund und trifft sich mit dem Erpresser. Doch dieser verlangt kein Geld für die Geheimhaltung seines Wissens, sondern dass Ivers definitiv für schuldig erklärt wird und Craig den Fall somit verliert. Doch ehe sich Cliff versieht, gerät er selbst ins Kreuzfeuer und steht unter Mordverdacht, als der Erpresser plötzlich tot aufgefunden wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Benjamin Matlock) Daniel Roebuck (Cliff Lewis) Carol Huston (Jerri Stone) Michael Cumpsty (Cameron Ivers) Stacy Edwards (Rachel Bauer) Gregg Henry (John Robinson) James Sutorius (Roger Herman) Originaltitel: Matlock Regie: Frank Thackery Drehbuch: Anne Collins Musik: Artie Kane

