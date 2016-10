RTL 09:00 bis 09:30 Daily Soap Unter uns Folge: 5450 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Valentin ist im siebten Himmel, denn Jule hat sich für ihn entschieden! Auch Zuhause herrscht auch endlich mal gute Stimmung. Doch seine Laune erhält einen Dämpfer, als Mario Jule bedroht. Denn Mario betrachtet Jule als sein Eigentum und akzeptiert nicht, dass Jule sich von ihm trennen will. Valentin tröstet Jule und verspricht, ihr zu helfen. Mutig fordert Valentin Mario auf, Jule in Ruhe zu lassen, wenn er die Einbruchsbeute wiedersehen will... Caro blickt aufgeregt ihrem ersten offiziellen Date mit Tobias entgegen. Leider hat sie keinen blassen Schimmer, was Tobias geplant hat. Was soll sie anziehen? Während sie Rat bei Britta sucht, verrennt sich auch Tobias in zu viele Ideen, um Caro das perfekte Date zu bieten. Gerade, als er sich für ein schickes Promi-Event entschieden hat, durchkreuzt Caro unwissentlich seine Pläne. Und als es endlich losgeht, passiert Tobias ein Missgeschick, mit dem er ausgerechnet Maltes Aufmerksamkeit auf sich zieht... Sina schmuggelt Elli spontan in das Team der Praktikanten. Trotz Sinas eindringlichem Hinweis, sich unauffällig zu verhalten, beantwortet Elli impulsiv eine von Prof. Hüttes Fragen und zieht seine Aufmerksamkeit auf sich. Sina springt ihr bei und versucht zu verschleiern, dass Elli gar nicht in das Praktikantenteam gehört, doch Hütte lässt sich nicht täuschen und verpasst Sina einen Einlauf. Doch das ist Sina die Sache wert, denn sie ist überglücklich, mit Elli wieder versöhnt zu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Claudelle Deckert (Eva Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 220 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:16

Seit 71 Min. Plötzlich Star

Komödie

ProSieben 08:30 bis 10:35

Seit 40 Min. Tischtennis

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 40 Min.