Sat.1 20:15 bis 22:15 Komödie Volltreffer D 2016 16:9 HDTV Free-TV Premiere



Bayern-Funktionärin Viktoria, die nach Dortmund gekommen ist, um den Topspieler der Borussia abzuwerben, kriegt den Ball an den Kopf und verliert ihr Gedächtnis. Die Chance für den BVB-Fan Philipp, Viktorias Plan zu vereiteln: Er macht ihr weis, sie sei seine Frau Dörte - und als solche natürlich glühender Fan von Schwarz-Gelb.



Das klingt konstruiert und ist es auch. Dass die SAT.1-Komödie "Volltreffer" trotzdem beim Hauptthema funktioniert, liegt vor allem an der Besetzung der beiden Hauptrollen.



Julia Hartmann, die als Theaterschaupielerin u.a. am Wiener Burgtheater und dem Schauspielhaus Bochum aktiv war, gibt der Viktoria/Dörte, je nach Bedarf, herzbefreite Karrieregeilheit oder rührende Naivität. Axel Stein steht in der Rolle des familiären Tausendsassas Philipp für rustikale Revier-Erdung und versieht die Rollenschablone mit Authentizität. Das funktioniert.



Demenz ist nicht lächerlich!



Was aber gar nicht geht: Mit der Rolle von Philipps senilem Schwiegervater (Tom Gerhardt) übernimmt sich die Komödie. Warum um alles in der Welt ist man nicht beim ergiebigen Fußballthema geblieben?! Liebes SAT.1, über Demenz macht man sich nicht lustig! Was bei Til Schweigers "Honig im Kopf" glänzend gelingt, geht hier völlig daneben: respektvoll mit einem sensiblen Thema umzugehen. Insofern: insgesamt kein Volltreffer.



Autor: Matthias Roth In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sönke Möhring (Manni) Axel Stein (Philipp) Tom Gerhardt (Opa) Heike Hanold-Lynch (Bankdirektorin) Julia Hartmann (Viktoria / Dörte) Cosima Henman (Hanna) Kailas Mahadevan (Kailas) Originaltitel: Volltreffer Regie: Granz Henman Drehbuch: Anne M. Keßel Kamera: Leah Striker Altersempfehlung: ab 6