Sat.1 05:30 bis 10:00 Magazin SAT.1-Frühstücksfernsehen D 2016 Stereo Live 16:9 HDTV Merken ViP mit Vanessa Blumhagen: Was gibt es Neues in der Welt der Promis? Unsere Society-Expertin Vanessa Blumhagen wird es uns am Dienstag verraten. Talk: Julia Hartmann und Axel Stein: Die beiden Schauspieler Julia Hartmann und Axel Stein spielen die Hauptrollen im SAT.1-Film "Volltreffer", der am Dienstag um 20:15 in SAT.1 zu sehen ist. Im Gespräch erklären die beiden, wozu die fußballerische Rivalität zwischen Bayern und Dortmund führen kann... Talk: Claus Strunz: Der Journalist Claus Strunz ist zu Gast und stellt uns seine neue Reportage "Schwarz, Rot, Burka - wie islamisch ist Deutschland? Der Faktencheck" vor, die Dienstag um 23:10 Uhr in SAT.1 zu sehen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Killing, Karen Heinrichs Gäste: Gäste: Vanessa Blumhagen, Julia Hartmann, Axel Stein, Claus Strunz Originaltitel: Sat.1-Frühstücksfernsehen

