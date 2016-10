VOX 19:00 bis 20:00 Dokusoap Das perfekte Dinner Aperitif: Spritziger Crémant mit Birne & Minze / Vorspeise: Bouillabaisse vom Edelfisch mit Paprika-Bruschetta / Hauptspeise: Geschmorte Frischlingskeule aus dem Thüringer Wald an Quitten-Gewürzsauce, dazu Serviettenknödel und buntem Wurzelgemüse / Nachspeise: Cava-Creme mit Aprikosen-Lavendel-Ragout und Mandelkuchenhappen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Fabian, 34 Jahre: Aperitif: Spritziger Crémant mit Birne & Minze Vorspeise: Bouillabaisse vom Edelfisch mit Paprika-Bruschetta Hauptspeise: Geschmorte Frischlingskeule aus dem Thüringer Wald an Quitten-Gewürzsauce, dazu Serviettenknödel und buntem Wurzelgemüse Nachspeise: Cava-Creme mit Aprikosen-Lavendel-Ragout und Mandelkuchenhappen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das perfekte Dinner