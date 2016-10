n-tv 17:05 bis 18:00 Magazin Top Gear GB 16:9 HDTV Live TV Merken Bei der Fortsetzung der weltgrößten Automobilausstellung wagt sich Chris Evans in einem Audi R8 auf eine Spritztour mit der deutschen Rennfahrerin Sabine Schmitz. Rory Reid testet derweil den neuen Ford Focus RS, Chris Harris versucht den wilden Ferrari F12 TDF zu zähmen und Matt Le Blanc macht in Ken Block's furchterregendem "Hooniocorn" eine Sightseeingtour durch London. Der Boxer Anthony Joshua und der Comedian Kevin Hart sind diese Woche die Stars im Ralleycross-Wagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Richard Hammond, Jeremy Clarkson, James May Originaltitel: Top Gear