Servus TV 18:40 bis 19:20 Magazin Bang Goes the Theory Überbevölkerung Überbevölkerung GB 2013 Stereo 16:9 HDTV

Was tun Wissenschaftler und Ingenieure, um die Belastung der Städte durch Überbevölkerung zu minimieren? Dem geht das Team von "Bang Goes the Theory" diesmal nach. Maggie Philbin macht sich auf den Weg, um fünfzig Meter tief unter der Themse herauszufinden, wie Großbritanniens größtes Wasserbauprojekt sicherstellt, dass bei heftigem Regen und damit einem Anstieg des Wasserspiegels kein Abwasser in den Fluss fließt. Liz Bonnin untersucht die Möglichkeit, im städtischen Untergrund Land anzubauen. Sie findet auch heraus, wie Ingenieure die Großstädter vor Gerüchen, etwa von Müllhalden, schützen. Jem Stansfield untersucht währenddessen eine neue Idee, die das Problem der überfüllten Friedhöfe lösen könnte.

Originaltitel: Bang Goes the Theory