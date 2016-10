Servus TV 07:00 bis 08:00 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Natürlich verliebt - Wie Tiere flirten - (2/2) Natürlich verliebt - Wie Tiere flirten (2/2) GB 2014 2016-10-04 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie kommen Tiere zu einer Verabredung? Wie sieht das erste Date in der Tierwelt aus? Wie wählen Tiere ihren Partner? Und wie verhalten sie sich in langfristigen Beziehungen? Liz Bonnin reist rund um den Globus, um Antworten auf diese Fragen zu finden. In dieser Episode beobachtet Bonnin eine besondere Form des Flirtens bei Kapuzineraffen in Südamerika. In Afrika erfährt sie, wie schwierig es für das Hyänenmännchen ist, eine Partner zu finden. Auch in den USA und Großbritannien stößt Bonnin auf die begabtesten Sänger und Tänzer der Natur. Denn für manche Tiere ist der Geruch des Individuums der ausschlaggebende Faktor bei der Balz, für andere der schönste Gesang oder die tollsten Bewegungen auf dem Tanzparkett der Natur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Anne Sommerfield Kamera: Rupert Binsley Musik: Michael Kruk

