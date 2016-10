Servus TV 01:15 bis 02:40 Drama Triage IRL, E, B, F 2009 Nach dem Roman von Scott Anderson Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die brennenden Krisenherde der Welt sind das Zuhause der beiden befreundeten Kriegsfotografen Mark (Colin Farrell) und David (Jamie Sives). Egal welcher Konflikt auch gerade ausgetragen wird, die beiden sind stets mit ihren Kameras dabei und dokumentieren die Gräueltaten. Bei ihrem aktuellen Auftrag macht David jedoch einen Rückzieher: statt kurdische Rebellen zu begleiten möchte er lieber zu seiner schwangeren Frau in die Heimat zurückkehren. Mark bleibt und wird schwer verletzt. Als er nach Dublin zurückkehrt muss er jedoch feststellen, dass David dort nie angekommen ist. Was ist mit ihm geschehen und warum verschließt sich Mark zunehmend? Der Anti-Kriegs-Film "Triage" des bosnischen Regisseurs Danis Tanovic ("No Man's Land") ist ein intensives, authentisches Drama um Schuld und Sühne, das mit seinen kompromisslosen Bildern einen ungeschönten Blick auf das Handwerk der Kriegsfotografen wirft. Neben Hollywood-Star Colin Farrell glänzt vor Allem Altstar Sir Christopher Lee in der Rolle des Psychiaters Morales, der das Rätsel um Davids Verschwinden lösen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colin Farrell (Mark Walsh) Paz Vega (Elena Morales) Jamie Sives (David) Kelly Reilly (Diane) Christopher Lee (Joaquín Morales) Branko Djuric (Dr. Talzani) Eileen Walsh (Dr. Christopher) Originaltitel: Triage Regie: Danis Tanovic Drehbuch: Danis Tanovic Kamera: Seamus Deasy Musik: Lucio Godoy Altersempfehlung: ab 16