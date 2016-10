Servus TV 10:15 bis 11:10 Dokumentation Naturopolis Tokyo - In Zukunft grün? F 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Einst galt Tokyo - damals noch unter dem Namen "Edo" bekannt - als größte Gartenstadt der Welt. Die Stadt war ein Vorbild für Ökologie. Heute verfügt die Millionenstadt kaum über Grünflächen. Das dadurch geschaffene Klima führt zur Überhitzung. Nun arbeiten zahlreiche Initiativen an einer Rückkehr zur naturbelassenen Großstadt. Parks und Grünflächen sollen vermehrt der Überhitzung entgegenwirken. Die Stadtplaner träumen von der autarken Idealstadt, die Naturkatastrophen, wie etwa Unwetter und Erdbeben, trotzen kann. Die Dokumentation zeigt, welch überraschenden Wandel die japanische Weltstadt erfährt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Naturopolis Regie: Bernard Guerrini Drehbuch: Mathias Schmitt Kamera: Bernard Guerrini