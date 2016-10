Servus TV 08:50 bis 09:54 Dokumentation Grüne Zukunft - Helden des Alltags Milch F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In dieser Episode dreht sich alles um die Milch. In den USA vertreiben Bauern vereinzelt Milch als natürliches, unbehandeltes Produkt. In Portugal produziert ein junger Käser Azeitao-Käse mit Distelgeschmack. Des Weiteren besucht die Dokumentation einen biologischen Milchbetrieb auf der schottischen Isle of Mull. Zum Schluss geht es nach Frankreich, wo die französische Umweltorganisation Naturama das Schaf nicht nur als Lieferanten von Milch und Wolle schätzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Écho-logis Regie: Brian Greene, Greg Roden Kamera: David Linstrom

