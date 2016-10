kabel1 classics 18:55 bis 19:20 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Geld regiert die Welt USA 1990 Merken Angela will den jungen Baseballstar Charlie Grant für eine Werbekampagne verpflichten. Dabei soll ihr Tony helfen: Über den gemeinsamen Sport soll er Grant in die Geschäftsbeziehung locken. Doch den idealistischen Tony und den geschäftstüchtigen Charlie trennen Welten. Da helfen alle Ideale nichts, der Star will Kohle sehen - und das nicht zu knapp. Als Charlie eine Zusage platzen lässt, gerät auch Angela ins Grübeln. Ein Baseball spielender Junge hilft ihnen aus der Klemme. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Sean Kanan (Charlie Grant) Zachary Bostrom (Kevin) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Sheldon Krasner, David Saling Kamera: Mark J. Levin Musik: Robert Kraft