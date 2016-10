kabel1 classics 11:55 bis 13:25 Actionfilm Straßen in Flammen USA 1984 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Mitglieder der Motorradgang "Bombers" rund um ihren Anführer Raven sind knallharte Burschen. Sie entführen die bekannte Sängerin Ellen und rufen damit ihren Ex-Freund Tom auf den Plan. Der macht sich auf die Suche nach seiner Verflossenen und kämpft dabei mit harten Bandagen. Unterstützt wird er von der Ex-Soldatin McCoy und Ellens Manager Billy - gemeinsam bahnen sie sich ihren Weg durch die Straßen von Battery, einem der gefährlichsten Vierteln der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Paré (Tom Cody) Diane Lane (Ellen Aim) Willem Dafoe (Raven Shaddock) Rick Moranis (Billy Fish) Amy Madigan (McCoy) Bill Paxton (Clyde) Deborah van Valkenburgh (Reva Cody) Originaltitel: Streets of Fire Regie: Walter Hill Drehbuch: Walter Hill, Larry Gross Kamera: Andrew Laszlo Musik: Ry Cooder Altersempfehlung: ab 18