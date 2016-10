kabel1 classics 11:00 bis 11:25 Comedyserie Wer ist hier der Boss? Hausmeister mit Leib und Seele USA 1990 Merken Angela kauft in der Nachbarschaft ein Haus. Tony übernimmt sofort den Hausmeister- und Verwalterjob. Nach etlichen indiskutablen Mietinteressenten einigen sich Angela und Tony auf einen älteren Herrn als Mieter. Als sich Angela auf Geschäftsreise befindet, meldet sich bei Verwalter Tony eine attraktive Künstlerin. Er lässt sich von Michelle einwickeln - und verspricht ihr das Haus. Der Krach im Hause Bower lässt nicht lange auf sich warten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Danza (Tony Micelli) Judith Light (Angela Bower) Alyssa Milano (Samantha Micelli) Danny Pintauro (Jonathan Bower) Katherine Helmond (Mona Robinson) Ralph P. Martin (Ernie) Dan Gilvezan (Russ) Originaltitel: Who's the Boss? Regie: Asaad Kelada Drehbuch: Martin Cohan, Blake Hunter, Daniel Palladino Kamera: Mark J. Levin Musik: Robert Kraft