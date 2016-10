kabel1 classics 06:00 bis 08:00 Drama Cinema Paradiso I, F 1988 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der kleine Salvatore liebt keinen Ort auf der Welt so sehr wie das Kino in seinem Heimatdorf auf Sizilien. Dank seines besten Freundes, Filmvorführer Alfredo, verpasst der Junge keine Vorstellung und taucht ein in die magische Welt des Films. Als Erwachsenen zieht es Salvatore schließlich nach Rom, wo er ein berühmter Regisseur wird. In seine Heimat kehrt er erst zurück, als Alfredo stirbt. Eine Reise in die Vergangenheit beginnt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philippe Noiret (Alfredo) Jacques Perrin (Salvatore) Salvatore Cascio (Salvatore als Kind) Marco Leonardi (Salvatore als Jugendlicher) Agnese Nano (Elena) Pupella Maggio (Maria) Antonella Attili (Maria als junge Frau) Originaltitel: Nuovo Cinema Paradiso Regie: Giuseppe Tornatore Drehbuch: Giuseppe Tornatore, Vanna Paoli Kamera: Blasco Giurato Musik: Ennio Morricone

