RBB 01:00 bis 01:30 Diskussion Thadeusz D 2016 Live TV Merken "Neubeginn im neuen Leben, neue Meere überqueren, endlos viele neue Ziele, alles für mein zweites Leben" - mit Liedzeilen wie diesen lässt Dieter "Maschine" Birr auf seinem gerade erschienenen Soloalbum "Neubeginner" keinen Zweifel an seinen Zielen: Nach dem Abschied der legendären "Puhdys" will es deren 72jähriger Frontmann noch einmal richtig krachen lassen. Dieter Birr ist ein Berliner Nachkriegskind mit Akkordeon und kurzen Hosen. 1944 geboren, wächst er in Berlin-Späthsfelde auf. Als er Elvis und Peter Kraus hört, legt er sein Akkordeon aus der Hand und lernt neben Schule und Berufsausbildung, Gitarre zu spielen. Schon nach wenigen "Mucken" als Tanzmusiker wird ihm klar: das ist mein Traumberuf. "Maschine" kündigt als Universalschleifer und macht die für Berufsmusiker in der DDR verpflichtende Ausbildung an der Tanzmusikklasse der Musikschule Friedrichshain. Ab 1969 steigt er bei den "Puhdys" als Sänger und Gitarrist ein, sie werden die kommerziell erfolgreichste Band der DDR. In 47 Jahren haben die "Ost-Rocker" 22 Millionen Tonträger verkauft und über 4500 Konzerte gespielt. Doch "Maschine" brennt noch immer für die Musik und hat sich deshalb für ein Leben nach den "Puhdys" entschieden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jörg Thadeusz Gäste: Gäste: Dieter "Maschine" Birr (Sänger, Gitarrist und Komponist) Originaltitel: Thadeusz