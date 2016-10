RBB 17:05 bis 17:55 Dokusoap Panda, Gorilla & Co. Geschichten aus dem Zoo Berlin und dem Tierpark Berlin D 2011 2016-10-05 05:30 HDTV Live TV Merken Seit Wochen wurde der Nachwuchs von Panzernashorn Betty aus dem Tierpark erwartet. Nun ist er endlich da! Gerade einmal sechs Tage alt, genießt das kleine Nashorn-Mädchen bereits ein Bad im Schlamm. Dennoch scheint sie sehr scheu zu sein, denn ständig versteckt sie sich entweder hinter ihrer Mutter oder in einer Ecke und entzieht sich somit den Blicken der Pfleger und Besucher. Völlig abgeschirmt von der Außenwelt liegen auch die beiden Katzenbärenkinder von Quincy und Isabelle noch in ihrer Wurfkiste. Nur wenn Isabelle sich draußen kurz von ihrem Mutterdasein erholt, haben die Pfleger Gelegenheit, einen Blick auf die Kleinen zu werfen. Das Riesenflughund-Baby Oskar genießt derweil die volle Aufmerk-samkeit seiner Ziehmütter. Heute sind Flugübungen an der Reihe. Fleißig trainieren müssen auch die beiden Seelöwen-Kinder Amanda und Gina. Ziel der Übung ist es, Vertrauen zu den Tieren zu schaffen. Die Seekühe aus dem Tierpark scheinen leider alle bisher gelernten Kommandos wieder vergessen zu haben. Tierpfleger Daniel Hollin muss nach seinem Urlaub mit dem Lehrstoff von vorne anfangen? Die Brillenbärenkinder Bahia und Tobo bekommen heute ein neues Spielzeug. Da sie ihre Umwelt momentan rasend schnell erobern, benötigen sie immer wieder andere Beschäftigungsmöglichkeiten. Kein neues Spielzeug, aber vielleicht einen neuen Mann wünscht sich wahrscheinlich Marabufrau Elke. Alle Versuche, sie mit Hänsel, dem am friedfertigsten Marabumann, zu verpaaren, sind fehlgeschlagen. Auch in ihrem zehnten Lebensjahr wird Elke nicht Mutter werden. Friede, Freude, Eierkuchen dagegen bei den Pinselohrschweinen im Zoo: Die bayrische Gunda kommt zum ersten Mal zur Berliner Rotte. Weitere Geschichten in dieser Folge: eine kommentierte Gorilla-Fütterung, eine Klauenkontrolle bei den Schraubenziegen, spezielle Futterebenen bei Vogelfamilie Strauß, Nachwuchs bei den Pythonschlangen und Neues vom Goldtakin-Kind Shaolin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Panda, Gorilla & Co.