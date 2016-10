RBB 13:05 bis 13:30 Jugendserie Schloss Einstein D 2014 Live TV Merken Pippi hat eine Idee, wie sie sich wieder mit David versöhnen kann. Friedrich vernachlässigt durch sein Fußballtraining seine Pflichten als Internatsschüler. Ming wächst das Chaos in ihrer WG über den Kopf.Pippi hat durch das Gespräch mit Hubertus verstanden, dass David sich nur aus Eifersucht so cool gibt. Um ihm zu zeigen, dass es dafür keinen Grund gibt, lockt sie ihn aus Herrn Zechs Unterricht. Und endlich: Die beiden erleben die gemeinsame Jungfernfahrt mit ihrem Boot und sind verliebt wie eh und je. Dass ihnen für das Schwänzen auf Einstein Ärger drohen könnte, ist den beiden in diesem Moment völlig egal.Für sein Fußballtraining vernachlässigt Friedrich zunehmend die Pflichten, die er als Schüler auf Einstein hat. Das ist auch Adrian nicht entgangen und so spricht er mit Friedrich ein ernstes Wort. Der Stalldienst muss erledigt werden. So sind nun mal die Regeln. Widerwillig schleppt sich Friedrich schließlich zum Stalldienst. Was dann passiert, überrascht alle ...Ming ist wirklich genervt. In der WG läuft es drunter und drüber. Das Chaos nimmt überhand und ständig verschwinden Sachen. Während Ming sich damit abfinden muss, ihre Mitbewohner zu verdächtigen, vermuten Henk und Alva einen Geist in der WG. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Meier (David) Marie Borchardt (Pippi) Hugo Gießler (Hubertus) Henrieke Fritz (Constanze) Noah Alibayli (Henk) Helene Mardicke (Roxy) Robert Schupp (Dr. Michael Berger) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Markus Dietrich Drehbuch: Dana Bechtle-Bechtinger, Karen Beyer Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin, Titellied: Franz Bartzsch