RBB 10:40 bis 12:10 Tragikomödie Ein Vater zum Verlieben D 2001 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich hatte die Abiturientin Ina Brosche nur einen kleinen Scherz im Sinn gehabt, als sie ihrem Vater Richard, einem erfolgreichen Berliner Geschäftsmann, nach einem Mallorca-Urlaub mitteilt, er habe dort eine zweite, uneheliche Tochter. Doch ein merkwürdiger Zufall will es, dass Ina ins Schwarze trifft. Richard hat tatsächlich als junger Mann, ohne Wissen seiner Frau Claudia, eine Nacht mit der schönen Reiseführerin Hanna verbracht, die inzwischen ein charmantes, aber nicht besonders gut gehendes Landhotel auf der Baleareninsel führt. Und Hannas Tochter Antonia, die ungefähr im selben Alter ist wie Ina, könnte durchaus von ihm gezeugt worden sein. Eine Erkenntnis, die Richard zunächst nur mit seinem Freund Max, einem ewig jugendlichen, penetrant optimistischen Schwerenöter, teilt. Aber dann wird Richard, den Jahre des Karrierekampfes despotisch und unleidlich gemacht haben, bei einer wichtigen Beförderung übergangen. Und um das Unglück perfekt zu machen, ertappt er seine Frau ausgerechnet in den Armen seines Konkurrenten. Zutiefst deprimiert flüchtet Richard nach Mallorca und mietet sich, vorerst inkognito, in Hannas Hotel ein. Die beiden Hoteldamen Hanna und Antonia halten den verschrobenen Gast, der ohne Gepäck kommt, an allem etwas auszusetzen hat und das Gewicht des vom Restaurant servierten Steaks mit einer Briefwaage kontrolliert, für den Spion einer Hotelkette und versuchen, ihn loszuwerden. Die verfahrene Situation kompliziert sich, als nach und nach Ehefrau Claudia, Tochter Ina und Freund Max auf Mallorca eintreffen. Es kommt zu einer Serie von Enthüllungen, die Richard klar machen, worauf es im Leben wirklich ankommt. Sigi Rothemunds Komödie, gefilmt in einer wildromantischen mallorquinischen Berglandschaft, ist ein schlagfertiges, mit allerhand Überraschungen und raffinierten Parallelhandlungen versehenes Plädoyer für mehr Toleranz im Ehe- und Beziehungsleben. In der Rolle des liebenswerten Nörglers Richard zeigt Dieter Pfaff sich erneut als begnadeter Komödiant mit perfektem Timing und viel Selbstironie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Pfaff (Richard Brosche) Rita Russek (Claudia Brosche) Johanna Klante (Ina Brosche) Simone Thomalla (Hanna) Camilla Renschke (Antonia) Guntbert Warns (Max) Cheryl Shepard (Meeresbiologin) Originaltitel: Ein Vater zum Verlieben Regie: Sigi Rothemund Drehbuch: Jürgen Pomorin, Birgit Grosz Kamera: Claus Peter Hildenbrand Musik: Michael Hofmann de Boer