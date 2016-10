RBB 09:00 bis 09:45 Magazin Heimatjournal In Brandenburg einmal um die Welt D 2016 Live TV Merken Das HEIMATJOURNAL reist einmal um die Welt - und das in Brandenburg. Denn dort gibt es Orte wie Philadelphia, Waterloo, Mexiko oder Kamerun. Die Moderatoren Carla Kniestedt und Ulli Zelle machen sich auf die Suche nach der Geschichte und den Geschichten dieser Orte. Doch da gibt es noch eine weitere Herausforderung, denn die Reiseroute ist den beiden Moderatoren vollkommen unbekannt. Sie müssen sich auf eine Art Schatzsuche begeben. Beim Geocaching helfen Koordinaten und ein Tablet, den jeweils nächsten Hinweis auf das Ziel zu finden. So manövrieren sich Carla Kniestedt und Ulli Zelle einmal um die Welt in Brandenburg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carla Kniestedt, Ulli Zelle Originaltitel: Heimatjournal

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 219 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:16

Seit 70 Min. Plötzlich Star

Komödie

ProSieben 08:30 bis 10:35

Seit 39 Min. Tischtennis

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 39 Min.