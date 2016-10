RTL Passion 03:00 bis 03:25 Familienserie Alles was zählt Classics D 2010 2016-10-08 06:00 Merken Axel verlangt von Simone, über Richards Fortschritte bei der Suche nach Jenny informiert zu werden. Nachdem Simone Axel hart abbügelt, findet Axel trotzdem einen Weg, wie er auf dem Laufenden bleiben kann. Als Richard eine heiße Spur bezüglich Jenny hat, sieht Simone endlich ihre Hoffnung bestätigt, dass Jenny noch lebt. Während Deniz versucht, Marian aufzubauen und erklärt, dass es noch Hoffnung gibt, Jenny lebend zu finden, blockt Marian Deniz ab, ihm nichts vorzumachen. Als Marian von Axel provoziert wird, kann Deniz den wütenden Marian gerade noch davon abhalten, Axel zu verprügeln. In seiner Verzweiflung quält sich Marian mit Selbstvorwürfen, nicht wie geplant ein neues Leben mit Jenny begonnen zu haben. Franziska ist nach ihrem Magic Moment wie gelähmt. Florian, der Franziska nach wie vor nur als Frank kennt, spielt seine Rettungsaktion vor seinem "Eishockeykumpel" Frank cool herunter. Franziska erkennt ernüchtert, dass sie vorerst nichts tun kann, um Florian näher zu kommen - gefährdet sie durch ein Outing doch ihre Eishockeypläne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Silvia Maleen (Jenny Steinkamp) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) André Dietz (Ingo Zadek) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: René Wolter Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser