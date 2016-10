RTL Passion 00:40 bis 01:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Hetzjagd D 2003 2016-10-05 06:25 Merken Ariane will sich für alles, was ihr angetan wurde, rächen. Als einzig Schuldigen hat sie Strauss ausgemacht und plant nun dessen Ermordung. Nancy sagt Ilse die Wahrheit über Simones Verlegung auf Station C. Ilse will nun keinen Tag länger damit warten, Simone aus ihrer misslichen Lage zu befreien und geht selbst zu Strauss. Doch dann erfährt Kalle von Ilses Aktion... Sascha kann sich Kerstins Argumenten für einen Täter-Opfer-Ausgleich nicht länger entziehen. In einem ungestörten Augenblick kommt es zu Zärtlichkeiten zwischen den beiden. Hendrik kann sich endlich wieder berechtigte Hoffnungen machen, Britta zurück zu gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Egon Hofmann (Peter Kittler) Rainer Goernemann (Dr. Lorenz Strauß) Katharina Zapatka (Ariane May) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Stefan Puntigam (Andy Wagner) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Jörg Mielich Drehbuch: Andreas Fuhrmann, Claudia Köhler, Sven Miehe, Martina Müller, Ariane Lange Musik: Karim Sebastian Elias