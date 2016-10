RTL Passion 22:20 bis 22:45 Daily Soap Unter uns D 2016 2016-10-04 04:45 Merken Tobias' und Caros Date verläuft wegen Tobias' Missgeschick anders als geplant. Sein Fuß erlaubt nur ein langweiliges Picknick im Park, das durch ungünstige Umstände erneut torpediert wird. Am Ende landen sie in Tobias' Wohnung und Sex bahnt sich an. Doch dann überrascht Tobias Caro mit einem impulsiven Liebesgeständnis... Easy ist fassungslos, dass Yasemin nicht weiter gegen Benedikt ermitteln kann und Fionas Fall vorerst zu den Akten gelegt werden muss. Er will nicht hinnehmen, dass Fionas Schicksal ungeklärt bleibt und beschließt, auf eigene Faust ihren Mörder zu finden. Und so beginnt er, die Hausbewohner zu befragen und landet schnell wieder bei seinem Hauptverdächtigen: Benedikt... Valentin gelingt es, Jule aus Marios Schusslinie zu bringen. Doch der Preis dafür ist hoch: Er wird aus der Gang ausgeschlossen und erneut von Mario bedroht. Doch dann erfährt er von dem Zusammenschluss der Nachbarschaft gegen die zunehmende Gewalt im Viertel. Valentin trifft eine folgenschwere Entscheidung: Um Mario zu besänftigen und wieder in die Gang aufgenommen zu werden, verrät er die Pläne der Nachbarschaftshilfe... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Claudelle Deckert (Eva Weigel) Petra Blossey (Irene Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Weigel) Originaltitel: Unter uns