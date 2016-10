Pro7 Fun 20:15 bis 22:20 Komödie Beim ersten Mal USA 2007 2016-10-08 09:05 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die erfolgreiche und hübsche Alison (Katherine Heigl) landet nach einem Barbesuch im Bett des arbeitslosen Slackers Ben (Seth Rogen), der gerade eine Webseite mit Promi-Nacktszenen starten will. Das Ergebnis des One-Night-Stands erfährt sie acht Wochen später: Sie ist schwanger, entscheidet sich für das Kind und setzt sich mit Ben in Verbindung, der aus allen Wolken fällt. Schließlich versuchen es beide dem Baby zuliebe mit einer Beziehung, und die Probleme beginnen.

Judd Apatow, der mit "Jungfrau (40), männlich, sucht ..." die tabulos humoreske Sexkomödie wiederbelebte, schlägt in die selbe Gag-Kerbe, wenn ein ewiger Kindmann endlich erwachsen werden soll und in einer herzerwärmenden Beziehungskiste Mores gelehrt wird. Schauspieler: Seth Rogen (Ben Stone) Katherine Heigl (Alison Scott) Paul Rudd (Pete) Leslie Mann (Debbie) Jason Segel (Jason) Jay Baruchel (Jay) Jonah Hill (Jonah) Originaltitel: Knocked Up Regie: Judd Apatow Drehbuch: Judd Apatow Kamera: Eric Edwards Musik: Joe Henry, Loudon Wainwright III Altersempfehlung: ab 12