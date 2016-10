N24 Doku 08:50 bis 09:40 Magazin Welt der Wunder Schuppige Haut: Was ist die Ursache von Neurodermitis? Schuppige Haut: Was ist die Ursache von Neurodermitis? D 2015 HDTV Merken Die atopische Dermatitis ist eine chronische Entzündung der Haut, die vererbt werden kann. Nässende Ekzeme, eine trockene, schuppige Haut und ein starker Juckreiz an verschiedenen Körperbereichen gehören zu den Beschwerden. "Welt der Wunder" begleitet eine Betroffene und geht den Ursachen der Krankheit auf den Grund. Außerdem: Feuerwehreinsatz aus der Luft - wie funktioniert ein Löschflugzeug? Und: Erbitterter Wettkampf um ein Gewächs - wer gewinnt die Kürbis-Europameisterschaft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 218 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:16

Seit 69 Min. Plötzlich Star

Komödie

ProSieben 08:30 bis 10:35

Seit 38 Min. Tischtennis

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:30

Seit 38 Min.