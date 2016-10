Pro7 MAXX 02:20 bis 03:40 Komödie Lange Beine, kurze Lügen - und ein Fünkchen Wahrheit ... USA 2008 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Großer Aufruhr in der katholischen St. Donovan's High School: Die Eignungstests für das College wurden allesamt auf mysteriöse Weise entwendet. Bobby Funke, Redakteur der Schülerzeitschrift, hat unterdessen den Auftrag, einen Artikel über Schülersprecher Paul Moore zu verfassen. Kurzerhand überführt er ihn als den Dieb und angelt sich obendrein noch seine Freundin. Doch bei genauerem Hinsehen merkt Bobby, dass hinter dem Fall eine große Verschwörung steckt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bruce Willis (Schuldirektor Jared T. Kirkpatrick) Mischa Barton (Francesca Fachini) Reece Daniel Thompson (Bobby Funke) Michael Rapaport (Coach Z) Kathryn Morris (Krankenschwester Platt) Melonie Diaz (Clara Diaz) Josh Pais (Padre Newell) Originaltitel: Assassination of a High School President Regie: Brett Simon Drehbuch: Tim Calpin, Kevin Jakubowski Kamera: M. David Mullen Musik: Daniele Luppi Altersempfehlung: ab 12