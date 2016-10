Pro7 MAXX 01:05 bis 02:20 Komödie Der Diktator USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken "Admiral-General" Aladeen ist ein Diktator der alten Menschenschinder-Schule. Im Wüstenstaat Wadiya herrscht er unumschränkt in seinem gewaltigen Traum-Palast, in dem ihm nicht nur seine "Jungfrauen-Garde" jeden Wunsch von den Lippen abliest. Der Exzentriker bestraft noch die nebensächlichste Unannehmlichkeit mit dem Tode. Seine alberne Ruhmsucht führt sogar dazu, dass er seine eigenen olympischen Spiele austragen lässt, bei denen nur er selbst gewinnen kann. Allerdings will ihn sein geldgieriger Onkel Tamir schon seit Längerem loswerden, denn er will sich mit den Milliarden aus dem Ölgeschäft am Comosee zur Ruhe setzen. Während einer Reise zur UNO nach New York schlägt Tamir zu: Kurzerhand ersetzt er Aladeen durch einen grenzdebilen Doppelgänger. Doch der geplante Mord an dem gekidnappten Alleinherrscher geht schief. Und so startet Aladeen bald den hoffnungslosen Versuch, seine verlorene Allmacht im Big Apple zurückzugewinnen. Dort begegnet ihm die aufopferungsvolle Öko-Aktivistin Zoey, die dem Chauvi ein völlig neues Demokratie-Verständnis beibringt ... Sacha Baron Cohen ist General Aladeen, das Oberhaupt von Wadiya. Er versucht mit allen Mitteln, die dort aufkeimende Demokratie zu unterdrücken. Doch die UN macht Druck und drängt den Despoten, sein umstrittenes Atomprogramm transparent zu machen. Aladeen reist nach New York, um in einer 14-stündigen Rede die Vorzüge seines Regimes anzupreisen. Doch kurz nach seiner Ankunft wird er entführt und durch einen Doppelgänger ersetzt, der in Wadiya die Demokratie ausrufen soll ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sacha Baron Cohen (Aladeen / Efawadh) Ben Kingsley (Tamir) Anna Faris (Zoey) Jason Mantzoukas (Nadal) Sayed Badreya (Omar) Adeel Akhtar (Maroush) Aasif Mandvi (Doktor) Originaltitel: The Dictator Regie: Larry Charles Drehbuch: Sacha Baron Cohen , Alec Berg, Jeff Schaffer, David Mandel Kamera: Lawrence Sher Musik: Erran Baron Cohen Altersempfehlung: ab 12