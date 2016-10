Pro7 MAXX 23:25 bis 01:05 Horrorfilm Freitag, der 13. USA 2009 Nach Victor Miller 2016-10-04 03:40 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Whitney, Clay, Mike, Jenna und Trent wollen ein Wochenende in der Natur verbringen. Sie beschließen, ins alte Camp Crystal Lake zu fahren, das vollkommen abgeschottet und einsam liegt - genau das Richtige für erholsame Abende mit Freunden. Bereits nach kurzer Zeit müssen sie jedoch feststellen, dass sie beobachtet werden. Im Busch taucht ein mysteriöser Mann mit einer Machete auf, der sie bedroht. Bald beginnt eine grausame Jagd auf Leben und Tod ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Clay Miller) Danielle Panabaker (Jenna) Aaron Yoo (Chewie) Amanda Righetti (Whitney Miller) Travis Van Winkle (Trent) Derek Mears (Jason Voorhees) Jonathan Sadowski (Wade) Originaltitel: Friday the 13th Regie: Marcus Nispel Drehbuch: Mark Swift, Damian Shannon Kamera: Daniel Pearl Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 18