Pro7 MAXX 18:30 bis 19:20 SciFi-Serie Babylon 5 Eine Frage der Farbe USA 1994 Sicherheitschef Garibaldi wurde von seinem eigenen Vertreter in den Rücken geschossen. Obwohl er Zweifel daran hat, dass es sich um einen Unfall handelte, erzählt er zunächst niemandem von dem Vorfall, um an Bord der Raumstation Babylon 5 keine Unruhe aufkommen zu lassen. Auch auf der medizinischen Station, wo er sich behandeln lässt, beschönigt er die Ursache, obwohl ihn selbst Zweifel an der Loyalität seines Mitarbeiters quälen. Doch Franklin kann er nichts vormachen ... Schauspieler: Claudia Christian (Susan Ivanova) Mira Furlan (Delenn) Jerry Doyle (Michael Alfredo Garibaldi) Peter Jurasik (Londo Mollari) Richard Biggs (Dr. Stephen Franklin) Bruce Boxleitner (Capt. John Sheridan) Andrea Thompson (Talia Winters) Originaltitel: Babylon 5 Regie: Michael Vejar Drehbuch: J. Michael Straczynski, J. Michael Straczynski Kamera: John C. Flinn III Musik: Christopher Franke Altersempfehlung: ab 12