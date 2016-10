Pro7 MAXX 08:45 bis 09:40 Dokumentation Expedition Wolf - Rückkehr eines Raubtiers GB 2012 16:9 HDTV Merken Erschossen, vergiftet, gefangen: Seit die europäischen Siedler Nordamerika eroberten, löschten sie die Wolfspopulation fast vollständig aus. Seit 70 Jahren galten sie dort als ausgestorben, doch nun kehren sie zurück. Tierschützer freuen sich - doch die Farmer halten schon wieder Flinte und Fallen bereit. Kann die Rückkehr der Wölfe von Dauer sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Land of the Lost Wolves

