ProSieben 23:05 bis 00:00 Krimiserie Gotham Folge: 26 Einheit Alpha USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wer steckt hinter dem Arkham-Ausbruch? Penguin sucht nach einer Antwort, als er von Galavan eine Einladung erhält. Endlich bekommt er die gewünschten Informationen. Außerdem erfährt er, dass das Leben der Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Gefahr ist. In der Zwischenzeit tritt ein neuer Polizeichef seinen Dienst an und Captain Barnes stellt eine neue Spezialeinheit zusammen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Morena Baccarin (Dr. Leslie Thompkins) Sean Pertwee (Alfred Pennyworth) Robin Lord Taylor (Oswald Cobblepot) Erin Richards (Barbara Kean) Originaltitel: Gotham Regie: T.J. Scott Drehbuch: Danny Cannon Kamera: Christopher Norr Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12

