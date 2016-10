ProSieben 19:05 bis 20:15 Magazin Galileo Currywurst-Hacks D 2016 16:9 HDTV Merken Currywurst essen alle gerne - aber wie steht es in der Variante als Sushi-Roll oder in Form von Cupcakes? Currywurst mal anders ist ein Trend, der sich im Web gerade wie ein Lauffeuer verbreitet. Die "Wurstwirtschaft" in Saarbrücken setzt bereits darauf. Auf ihrer Karte stehen auch ausgefallene Currywurst-Gerichte! Aber was schmeckt besser? Am Ende entscheidet die "Galileo"-Straßenumfrage: hot or not? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Funda Vanroy Originaltitel: Galileo