ProSieben 11:00 bis 11:30 Comedyserie The Middle Die Zweitjobs USA 2014 2016-10-04 03:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sue möchte die Universität besuchen. Um ihr das zu ermöglichen, versuchen Frankie und Mike, mit einem Nebenjob zusätzlich Geld zu verdienen. Sue und Brad arbeiten zusammen an einem Theaterstück In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Brock Ciarlelli (Brad Bottig) Alphonso McAuley (Hutch) Originaltitel: The Middle Regie: Blake T. Evans Drehbuch: Jana Hunter, Mitch Hunter Kamera: John Joyce Musik: Joey Newman