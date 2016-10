ProSieben 05:10 bis 05:30 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Spritztour USA 2007 2016-10-06 00:25 Merken Mit Dr. Kelsos Wohnmobil macht J.D. einen kurzen Trip nach Tacoma. Elliot, Keith und Carla schließen sich der Tour an. Wenn das Dr. Kelso erfährt, ist Ärger vorprogrammiert. Dr. Cox bekommt eine erschütternde Nachricht. Sein Baby ist nicht gesund und muss noch vor der Geburt im Mutterleib operiert werden. Turk soll im Operationssaal alles im Auge behalten und Dr. Cox Bericht erstatten In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J. D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) John C. McGinley (Dr. Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Mark Stegemann Drehbuch: Mark Stegemann, Bill Lawrence Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens