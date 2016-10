Nick 22:20 bis 23:15 Serien Skins - Hautnah Cassie GB 2007 Merken Cassie wacht nach einer wilden Party in Michelles Haus auf. Sie geht durchs Haus, sieht ihren noch schlafenden Freunde und küsst Sid bevor sie geht. Danach geht sie in die Klinik um sich einer Behandlung für ihre Magersucht zu unterziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Hoult (Tony Stonem) Joe Dempsie (Chris Miles) Mike Bailey (Sid Jenkins) Hannah Murray (Cassie Ainsworth) April Pearson (Michelle Richardson) Larissa Wilson (Jal Fazer) Dev Patel (Anwar Kharral) Originaltitel: Skins Regie: Paul Gay Drehbuch: Bryan Elsley Musik: Fat Segal, Matt Simpson Altersempfehlung: ab 16