sixx 02:40 bis 03:20 Krimiserie The Bridge Kaltblütig USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Sonya und Marco kommen dahinter, dass die Morde auf der Brücke und die vergifteten Mexikaner miteinander in Verbindung stehen. Frye hat wieder Kontakt zum Mörder, der ihm ein Ultimatum stellt Schauspieler: Diane Kruger (Detective Sonya Cross) Demián Bichir (Marco Ruiz) Annabeth Gish (Charlotte) Thomas M. Wright (Steven Linder) Ted Levine (Lieutenant Hank Wade) Matthew Lillard (Daniel Frye) Emily Rios (Adriana Mendez) Originaltitel: The Bridge Regie: Charlotte Sieling Drehbuch: Meredith Stiehm Kamera: Attila Szalay Musik: Shawn Pierce Altersempfehlung: ab 16