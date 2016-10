sixx 22:05 bis 23:00 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Neuanfang USA 2008 2016-10-04 02:00 16:9 HDTV Merken Das Team muss sich mit einem neuen Fall beschäftigen. Es fällt ihnen aber schwer, da sie mit den Nachwirkungen von Jacks Unfall fertigwerden müssen, doch es handelt sich um das Verschwinden eines jungen Mädchens. Es hat gerade eine Organspende hinter sich: Ein neues Herz In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Daveigh Chase (Diana Reed) Originaltitel: Without a Trace Regie: Jonathan Kaplan Drehbuch: Diego Gutierrez, Amanda Segel Kamera: Scott Browner Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 12