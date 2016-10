sixx 20:15 bis 21:10 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Cheerleader USA 2007 2016-10-04 00:45 16:9 Merken Kurz nachdem sich ihr Traum erfüllte, in die Cheerleader-Gruppe aufgenommen zu werden, wird Rainey Karlsens Leiche entdeckt. Allem Anschein nach ist die Todesursache ein Drogencocktail. Eines Tages findet ihre Mutter, die als Kuratorin arbeitet, eine Zeichnung mit demselben Motiv, das sich auch auf dem Leichnam ihrer Tochter befand. Der Fall wird neu aufgerollt und bringt Schreckliches zutage In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Whitney Able (Rainey Karlsen) Robin Pearson Rose (Elizabeth Karlsen) Originaltitel: Cold Case Regie: John Peters Drehbuch: Kate Purdy Kamera: Patrick Cady Musik: Michael A. Levine