sixx 10:25 bis 11:20 Arztserie Emergency Room - Die Notaufnahme Von Helden und Gefallenen USA 2006 16:9 HDTV Merken Während Gallant einen Soldaten retten will, stirbt er. Eine Straßenbombe geht hoch. Neela will seinen Tod zunächst nicht wahrhaben, doch dann erreicht sie eine Botschaft von Gallant, die es ihr ermöglicht, richtig um ihn zu trauern In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Goran Visnjic (Dr. Luka Kovac) Maura Tierney (Dr. Abby Lockhart) Mekhi Phifer (Dr. Gregory Pratt) Parminder Nagra (Dr. Neela Rasgotra) Linda Cardellini (Nurse Samantha Taggart) Shane West (Dr. Ray Barnett) Scott Grimes (Dr. Archie Morris) Originaltitel: ER Regie: Steve Shill Drehbuch: R. Scott Gemmill, Michael Crichton Kamera: Arthur Albert Musik: Martin Davich Altersempfehlung: ab 12