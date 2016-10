SAT.1 Gold 23:00 bis 23:50 Krimiserie Diagnose: Mord Blutiger Bandenkrieg USA 1997 Merken Zwei Banden bekriegen sich - die "Surfers", denen Shane und Tony angehören, sowie die "Black and Whites", deren Anführer Eddie ist. Shane hat mit Eddies Schwester Maria ein Verhältnis, das dieser nur allzu gerne unterbinden würde. Als Eddie erstochen wird, fällt der Verdacht zunächst auf Shane, da am Tatort sein Messer gefunden wurde. Steve Sloan, der Shanes Bruder kennt, nimmt die Ermittlungen auf. Er glaubt nicht, dass Shane etwas mit dem Mord zu tun hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Victoria Rowell (Dr. Amanda Bentley-Livingston) Barry Van Dyke (Steve Sloan) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Shane Van Dyke (Shane Marshall) Carey Van Dyke (Terry Marshall) Josh Roman (Tony) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II. Drehbuch: Barry Van Dyke, Jeffrey Glasser Kamera: Frank Thackery Musik: Lou Forestieri Altersempfehlung: ab 6

