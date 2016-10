SAT.1 Gold 22:05 bis 23:00 Krimiserie Diagnose: Mord Tödliche Karrieren USA 1997 Merken Die Pharmavertreterin Stephanie lernt im General Hospital Dr. Tod Grimes kennen. Angezogen von seiner Stellung und seinem Einfluss, umgarnt ihn Stephanie und verführt ihn schließlich in ihrer Wohnung. Doch am nächsten Morgen macht Dr. Grimes Stephanie klar, dass es bei dieser einen Nacht bleiben wird. Daraufhin schmiedet die Verschmähte eine Intrige nach der anderen. Als Grimes' Frau erschossen wird, verdächtigen alle Stephanie ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Victoria Rowell (Dr. Amanda Bentley-Livingston) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Alla Korot (Stephanie Hitcher) Scott Bryce (Dr. Tod Grimes) Christina Carlisi (Kim Grimes) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II . Drehbuch: Lee Goldberg, William Rabkin Kamera: Frank Thackery Musik: Dick DeBenedictis Altersempfehlung: ab 6