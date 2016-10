SAT.1 Gold 17:00 bis 17:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Spur in die Vergangenheit USA 1987 2016-10-05 12:45 Merken Jessica macht einige Tage Urlaub in einem Kloster. Kaum dort angekommen, wird eine Nonne - Schwester Emily - tot aufgefunden. Alles deutet auf Selbstmord hin, doch Jessica gibt sich damit nicht zufrieden. Sie beginnt mit den Recherchen. Der Privatdetektiv Ray gibt an, dass Linda, so Schwester Emilys bürgerlicher Name, zum Zeitpunkt ihres Ordenseintritts schwanger war. Jessica weiß jetzt, wie sie dem Mörder eine Falle stellen kann und begibt sich dabei einmal mehr in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Eileen Brennan (Marion Simpson) Robert Prosky (Bischoff Shea) Jane Powell (Mutter Oberin Claire) Clu Gulager (Ray Carter) Ed Nelson (Bürgermeister Allen Simpson) Evelyn Keyes (Schwester Emily) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: John Llewellyn Moxey Drehbuch: Chris Manheim Kamera: Robert Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12