SAT.1 Gold 12:45 bis 13:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Mord ohne Vorsatz USA 1987 Merken Jessica nimmt an der Abschiedsfeier eines befreundeten Highschool-Trainers teil. Dort trifft sie auf Bill, der ihr anbietet, sie nach Hause zu fahren. Am Auto angekommen, hängt ein Zeitungsausschnitt mit der Schlagzeile "Geschäftsmann ermordet, Anhalter verdächtigt" an Bills Auto. Er ist sichtlich erschüttert. Als Jessica dann auch noch Andrew kennenlernt und erfährt, dass dieser 20 Jahre unschuldig wegen Mordes hinter Gittern saß, beginnt Jessica mit den Recherchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Tom Bosley (Amos Tupper) Kenneth McMillan (Kevin Cauldwell) John Glover (Andrew Durbin) Dack Rambo (Bill Hampton) Michael Lembeck (Arnie Wakeman) John Bennett Perry (Perry Sillman) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Seymour Robbie Drehbuch: Arthur David Weingarten Kamera: Robert Moreno Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6