SAT.1 Gold 10:20 bis 11:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Einer muss nachgeben USA 1993 Merken Dr. Quinns Mutter Elizabeth kommt aus Boston zu Besuch und könnte über den Lebensstil ihrer Tochter entsetzter nicht sein: Nicht nur lebt und arbeitet sie in primitivsten Verhältnissen, sie hat sich auch noch freiwillig aufgebürdet, für drei Waisenkinder zu sorgen. Nach und nach verbessert sich jedoch die Beziehung der beiden Frauen: Als Dr. Quinn in finanzielle Schwierigkeiten gerät, hilft ihre Mutter gerne aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Orson Bean (Loren Bray) Jim Knobeloch (Jake Slicker) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Victoria Hochberg Drehbuch: Cathleen Young Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis, David Bell Altersempfehlung: ab 6