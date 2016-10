SWR 04:50 bis 05:20 Magazin bonus Plastiktüten und Co. - Welche können am meisten tragen und belasten die Umwelt am wenigsten? Was wäre eine gute und günstige Alternative? Was bringt der Verzicht? / Hausstauballergie - Neues Mittel gegen allergisches Asthma / Bunte Bilder drauf - Und schon geht der Preis in einigen Discountern für Produkte rauf? Schön anzuschauen, ganz besonders die lieben Kleinen sind angetan. Aber rechtfertigen die bunten Bildchen auch einen höheren Preis? / Unser bonus-Quiz: Jacques Bistro und die Sache mit den besonderen Stoffen in der Milch. Dazu zu Gast im Studio: Barbara Schroeter von der Verbraucherzentrale des Saarlandes D 2016 2016-10-05 09:35 Stereo 16:9 Merken In der nächsten Ausgabe von bonus geht es um ein neues Mittel gegen allergisches Asthma und die Frage, warum Produkte, deren Verpackung mit bunten Bilder eines Unterhaltungskonzerns bedruckt sind, teurer verkauft werden. Außerdem geht es um eine gute Alternative zur Plastiktüte. * Plastiktüten und Co. - Welche können am meisten tragen und belasten die Umwelt am wenigsten? Sie ist das Symbol für den Konsum schlechthin und gleichzeitig inzwischen auch ein Symbol für Umweltverschmutzung. Immer mehr Händler verbannen die Plastiktüten aus ihrem Angebot - oder verlangen Geld dafür. Was wäre eine gute und günstige Alternative? Was bringt der Verzicht? * Hausstauballergie - Neues Mittel gegen allergisches Asthma: Der Kot der Hausstaubmilbe kann Allergien verursachen, besonders in der Heizperiode müssen Betroffene mit ersten körperlichen Reaktionen rechnen. Um zu verhindern, dass die Allergene nicht nur Atembeschwerden sondern möglicherweise sogar Asthma auslösen, gibt es nun eine neue Tablette. * Bunte Bilder drauf - Und schon geht der Preis rauf? Derzeit gibt es in einigen Discountern Produkte, auf deren Verpackung die bunten Bilder eines großen Unterhaltungskonzerns zu sehen sind. Schön anzuschauen, ganz besonders die lieben Kleinen sind angetan. Aber rechtfertigen die bunten Bildchen auch einen höheren Preis? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: bonu$